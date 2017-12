Capodanno ad Ancona, info su parcheggi e navette

Per il 31 dicembre aperti e gratuiti i parcheggi Archi, Traiano, Cialdini e Umberto I°. Una navetta veloce per il Centro è stata prevista dal Comune di Ancona in collaborazione con Conerobus, per il 31 dicembre 2017 , dalle 17 circa fino alle ore 23.00. Il collegamento offerto della navetta è gratuito.

Percorso: P.zza Ugo Bassi - via G. Bruno – via Marconi - P.zza Kennedy - P.zza Cavour - Viale Vittoria – P.zza IV Novembre e viceversa.

Partenze da P.zza Ugo Bassi

17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40

Partenze da P.zza IV Novembre