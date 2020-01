Capodanno, notte di servizio per i volontari della Croce Gialla di Camerano

Niente festeggiamenti e niente tempo da passare in famiglia con gli amici. Non è l'unica realtà, ma questa foto rappresenta tutti i volontari che hanno deciso di essere in servizio la notte di Capodanno appena trascorsa alla Croce Gialla di Camerano. Pronti ad intervenire in qualsiasi emergenza ci fosse nel territorio. Al servizio del prossimo. Per fortuna quella del 1 gennaio 2020 è stata una notte tranquilla e non ci sono stati interventi.