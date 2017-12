Capodanno ad Ancona, Colapesce e Jolly Mare in piazza del Plebiscito

Da tre anni piazza del Plebiscito è il cuore della notte di San Silvestro per Ancona ed ogni anno richiama pubblico per le sue originali proposte musicali.

«Si tratta di una scelta non casuale, ma politica - sottolinea l'assessore Marasca - e che ci permette di aumentare progressivamente la qualità dell'offerta, di far crescere il format del capodanno anconetano e di prestare attenzione a un mondo giovanile esigente e attento, che partecipa attivamente alla costruzione dell'evento. Il capodanno di Ancona" conclude l'Assessore "completa l'eccezionale offerta cittadina nel periodo natalizio, perché ritaglia uno spazio diverso, unico nella regione, di grande gusto». Lo scorso anno, ad animare la piazza, con migliaia di partecipanti al concerto, era stato Cosmo, giovane cantautore premiato proprio in quei giorni come miglior disco dell'anno in Italia. Al suo concerto era seguito un djset di artisti del territorio, riconosciuti a livello nazionale e ben noti in regione, per l'occasione riunitisi in un'unica crew.

«Quest'anno - di nuovo l'Assessore - l'offerta cresce ancora. Avremo due ospiti, uno dal vivo e uno alla consolle, e si tratta di due tra i maggiori artisti in circolazioni in Italia in questo momento nei rispettivi settori. Dal vivo si esibirà il cantautore Colapesce, una delle più belle realtà musicali degli ultimi anni nel Paese».

Colapesce è uno dei cantautori più importanti e apprezzati della sua

generazione. Già Targa Tenco per la migliore opera prima nel 2012, ha catturato

l'attenzione dei media nazionali e internazionali. Il popolare quotidiano francese Le Monde gli ha dedicato una pagina definendolo l'unico erede credibile di Dalla e Battiato, mentre il Guardian l'ha inserito tra i nomi più promettenti della musica italiana. Infedele, il suo nuovo disco prodotto con IOSONOUNCANE e Mario Conte, ha già catturato l'interesse di critica e pubblico. Un album che nasce con l'ambizione di essere accessibile e complesso al tempo stesso, pop e sperimentale, moderno e antico, mediterraneo e cittadino, romantico e provocatore. Per EVE Colapesce presenterà un live in versione full band con sei elementi, una data zero che anticiperà il tour di "Infedele" e comprenderà pezzi del nuovo album, vecchi successi e cover riarrangiate con il particolare tocco che contraddistingue ogni sua produzione. Un concerto quindi unico e imperdibile.

Dopo il live, il secondo ospite del capodanno anconetano occuperà la consolle della piazza: si tratta del dj Jolly Mare, anche in questo caso una delle figure più interessanti e importanti su scala nazionale, eclettico e trasversale, capace di giocare e divertire con la sua musica. La serata avrà inizio sul palco di Piazza del Plebiscito dalle 22:00 con la musica dei djset di Eve. Il concerto partirà immediatamente dopo il brindisi di mezzanotte e sarà seguito sino a tarda notte dal djset di Jolly Mare. Il Capodanno Eve è organizzato, curato e seguito da Marche Teatro.