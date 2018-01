Capelli alla moda per l'estate: c’è un anconetano tra i maestri dell’ hairstyle 

Domenica 18 e lunedì 19 febbraio 2018 Claudio Mengoni, punto di riferimento dello stile capelli ad Ancona, sarà fra i protagonisti del più importante show dei trend di moda ed hairstyle, il Wella Color Consultation, kermesse che anticipa le novità colore e styling della prossima stagione.

«Attendo con impazienza febbraio, stiamo preparando un grandissimo Show. Ancora non posso dare anticipazioni, ma sarà uno spettacolo incredibile. Sto già lavorando per carpire quelle che saranno le tendenze della prossima primavera estate per declinarle in tagli e colori che vedremo in passerella a Torino e poi in tutta Italia sulle donne che seguono lo stile Wella Joelle. Vi aspetto a Torino, sarà una occasione unica di confronto, in cui condividere emozioni e competenze» - dichiara Mengoni.

Marco Vurro, Event & Influencer Marketing Director Coty Professional Beauty ha ribadito l’importanza dell’appuntamento piemontese: «Per la prossima edizione abbiamo obiettivi ancora più ambiziosi sia in fatto di guest star dell’hairdesign internazionale, che si esibiranno on stage, e di pubblico di parrucchieri, provenienti da tutta Italia. Vogliamo lanciare un messaggio di forte identità nel mondo della coiffure offrendo a tutti gli hairstylist presenti in Italia, gli ultimissimi strumenti per essere esponenti sul loro territorio di eccellenza di stile, moda e competenza».