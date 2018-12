Canto di Natale del mondo, oltre 1000 bambini al Teatro delle Muse

Grande successo ieri mattina al Teatro delle Muse del concerto didattico “Canto di Natale del mondo (“'a da nasce un bel bambì”) replicato nel pomeriggio davanti al pubblico. Milleduecento bambini delle scuole primarie D.Savio, Don Milani, Elia, Montessori, Pietralacroce, Conero, Rodari, Maggini, Collodi, Socciarell, Ungaretti e Levi hanno partecipato con i loro insegnanti al progetto musicale interculturale promosso dall'associazione Terzavia in collaborazione con altre onlus e insieme a Gastone Pietrucci, voce e leader del Gruppo musicale e di ricerca dei canti e delle tradizioni popolari delle Marche “La Macina”, in occasione del 50° anno della sua fondazione. Insieme al coro voci bianche Montessori diretto dal M° Laura Ricciardi, e a Pietrucci, sul palco Laura Pergolesi- presidente di Terza Via musicista argentina e organizzatrice dell'evento, 9 donne cantanti di altrettanti diversi paesi del mondo e oggi residenti ad Ancona, e i musicisti Andrea Barbadori, Antonio Felicioli e Christian Riganelli.

Il concerto ha proposto i canti religiosi della Navidad Nuestra in un delicato confronto con i canti popolari del periodo natalizio delle diverse regioni italiane, con la sapiente regia di Gastone Pietrucci che ricordato insieme a Laurita Pergolesi- che “le differenze culturali arricchiscono ed il rispetto unisce”. “Una manifestazione musicale bellissima- ha sottolineato l'assessore alle Politiche Educative Tiziana Borini, presente in sala- che l'Amministrazione è stata lieta di regalare alle scuole primarie. Una esperienza che si arricchisce con un messaggio di amicizia e rispetto reciproco anche nei confronti di persone di altre nazionalità e culture che condividono gli stessi contenuti e gli stessi valori del Natale”. Al concerto pomeridiano hanno assistito l'assessore alla Partecipazione Democratica Stefano Foresi e il Garante dei Diritti, Andrea Nobili.