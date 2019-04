Cade da un muretto durante la festa, corsa in ospedale per un giovane

ANCONA - Si trovava nei pressi di un muretto quando per cause ancora da chiarire è caduto volando per circa 3 metri. Paura oggi pomeriggio durante la festa del 25 aprile nella cantina Moroder, a Montacuto. Un ragazzo di 20 anni è volato a terra tra lo choc dei presenti. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono molto gravi.