Strade, il punto sui cantieri aperti o prossimi all'apertura in città

ANCONA - Con l'avvio dei lavori per la sistemazione anche del lato sinistro del marciapiede di via Pontelungo, va a completarsi un'altra parte dell'appalto per la riqualificazione dei marciapiedi extraurbani che ha interessato, oltre all'altro lato della suddetta strada, anche via Angelini e via Benedetto Croce.

VIA SALINE

“Siamo molto soddisfatti intanto per il completamento dell'intervento in via Saline per quanto riguarda il Comune di Ancona e dell'avvio la prossima settimana delle analoghe opere nel territorio di Falconara” commenta l'assessore alle manutenzioni Stefano Foresi che insieme all'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Manarini aveva siglato un protocollo d'intesa con l'amministrazione falconarese per la sistemazione di una strada che si presentava in gravi condizioni con avvallamenti e punti di asfalto completamente eroso. La sua messa in sicurezza è una operazione molto attesa dagli utenti della strada.

VIA MONTEBELLO E VIA SIMEONI

In questi giorni e fino al 16 di novembre si svolgeranno lavori di asfaltatura da parte della Società Multiservizi in via Montebello e in via Simeoni; pertanto la viabilità subirà le seguenti modifiche:

Via Montebello da via Santo Stefano a via Simeoni prima parte dell'intervento

viene istituito il divieto di sosta e fermata su ambo i lati, viene istituito il senso unico di marcia con direttrice da via Torrioni via Simeoni, viene istituito l'obbligo di svolta a sinistra in via Simeoni all'intersezione con via Montebello, per i veicoli che provengono da via San Martino con direttrice di marcia via Veneto,

viene istituito l'obbligo di svolta a destra in via Montebello all'intersezione con via Simeoni per i veicoli provenienti da via Veneto in direzione via San Martino;

via Simeoni seconda fase viene interdetta alla circolazione veicolare nel tratto tra via San Martino e via Montebello; viene istituito l'obbligo di proseguire dritto all'intersezione tra via San Martino via Simeoni via Montebello via Simeoni entrambe le direttrici di marcia; la linea 8 sarà dirottata su percorsi alternativi.

LAVORI VIA MONTAGNOLA

Lavori in Via della Montagnola, svolti dall'Anas, nel tratto dalla rotatoria di Via Montale fino al Pinocchio: verrà istituito il senso unico in direzione discendente, verso il Piano. Il traffico direzione Pinocchio, all’altezza della rotatoria verrà dirottato quindi su Via Barilatti e Via Maggini. I lavori proseguiranno fino a venerdì 16 novembre, dalle ore 9.00 fino alle 17.00.

ASFALTATURE

Continuano i lavori di asfaltatura delle vie cittadine: in settimana verranno completati i lavori in via Maratta, a seguire via Brecce Bianche, via delle Grazie, e il tratto finale di via Flaminia. Entro giovedì prossimo avverrà la consegna dei lavori e l'avvio del cantiere in via Zuccari, a seguire gli interventi riguarderanno via Nenni, via Trionfi, via Palombare e via Bersaglieri d'Italia. Il programma di asfaltatura andrà avanti fino al sopraggiungere del maltempo e delle basse temperature.