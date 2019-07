Si ribalta con la canoa, brivido alle Due Sorelle: turista tratto in salvo dal bagnino

Aveva affittato una canoa per fare un tour alle Due Sorelle, ma non ha fatti i conti con le insidie della corrente e, soprattutto, con lo sforzo fisico. A causa di uno strappo muscolare alla schiena non riusciva più a remare né a tornare a riva, ma la situazione è divenuta realmente pericolosa quando, all’improvviso, la canoa si è ribaltata e lui è finito in mare.

Ad accorgersi dell’emergenza, lunedì attorno alle 12,30, è stato Gianfrancesco Gatti, il bagnino della spiaggia delle Due Sorelle. Non c’era tempo da perdere, così a bordo del suo sup ha rapidamente raggiunto il canoista in difficoltà per trarlo in salvo. Tuttavia, per il dolore alla schiena l’uomo, di circa 60 anni, non riusciva neppure a salire sulla tavola, di conseguenza è stato necessario l’ausilio del Leone Marino, l’imbarcazione dei Traghettatori della Riviera del Conero, di passaggio in quel momento alle Due Sorelle, per recuperare il turista e riportarlo alla spiaggia di San Michele da cui era partito.