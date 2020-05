Riaprono canili e gattili: Ceriscioli dà il via libera, ma solo su appuntamento

Il presidente della Regione Luca Ceriscioli ha emanato oggi il decreto numero 29, con il quale si stabiliscono alcuni punti sulle riaperture. In particolare: sono consentiti i servizi di cura degli animali da compagnia di cui al codice Ateco 96.09.04 e cioè quelle di presa in pensione, tolettatura, addestramento e custodia.

Inoltre è stabilito che possono riprendere le attività di allenamento e di addestramento dei cani compresi quelli di guida per i non vedenti e di salvamento è consentita esclusivamente nei centri specializzati e nelle aree previste ed autorizzate allo scopo, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente. L’attività dovrà essere svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle zone di addestramento e allenamento cani e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il decreto inoltre stabilisce che «È consentito l’accesso ai canili e gattili nel territorio regionale ai fini dell’adozione, previo appuntamento telefonico o con strumenti informatici, presenza di una sola persona, rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19. L’orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato è sostituito dal seguente orario di apertura dalle ore 7 alle ore 21». Il Decreto con tutti i dettagli è consultabile sul sito dedicato della Regione.