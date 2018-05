Amici a 4 zampe, ecco il primo raduno regionale del gruppo "Labrador di Nasce"

Il 13 Maggio a Campocavallo di Osimo, presso il Centro di Educazione Ambientale "La Confluenza" Via Capanne, 11, si terrà il 1^ Raduno Regionale Marche del Gruppo “Labrador si Nasce”, che da anni organizza incontri nazionali e regionali per diffondere il rispetto e l’amore per gli animali ed in particolar modo del Labrador che è la razza canina più apprezzata tra i retriver. Il Labrador infatti è talmente socievole ed intelligente che viene impiegato altrettanto bene sia come guida alle persone non vedenti, nella pet therapy, nella ricerca di persone scomparse, ma anche nella lotta anti-droga e nell’anti-terrorismo. Una razza che dimostra qualità e adattabilità a mansioni così importanti non può che essere eccellente nella quotidianità.

A gestire la giornata ci saranno le referenti Cinzia Sorrentino e Maria Antonietta D’Andrea rispettivamente della delegazione nazionale e regionale del gruppo che distribuiranno gadget e ricordini ad ognuno. Sono stati inoltre invitati l’Associazione di Protezione Civile “Pegasus Cinofili Soccorso Nautico” di Porto Recanati che si dedica al salvataggio nautico, l'Associazione "Il Naso di Carlotta" di Osimo che si dedica all'addestramento di cani adatti ad essere compagni/amici di disabili e ottimi per la pet-therapy, l'Allevamento Amatoriale "La Casa del Sole e della Luna" di Montelupone amanti ed esperti di Labrador, l'Ass. Costantino Renato del Comune di Camerano.

Il programma della giornata prevede:

10.30 Ritrovo

11.00 CONSIGLI PRATICI SU COME CONVIVERE CON UN LABRADOR a cura Addestratori Cinofili Enci “Allevamento Amatoriale La Casa del Sole e della Luna"

a cura Addestratori Cinofili Enci “Allevamento Amatoriale La Casa del Sole e della Luna" 11.45 TREKKING LUNGO IL FIUME (adatto a tutti)

(adatto a tutti) 13.00 Pranzo al sacco

14.00 CANI DA SOCCORSO NAUTICO con l'Associazione Pegasus

con l'Associazione Pegasus 15.00 CANI DA SUPPORTO PER DISABILI con l'Associazione “Il Naso di Carlotta”

Le Associazioni presenti saranno disponibili con i partecipanti per prove pratiche e consigli.