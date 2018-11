Artur e Anita vanno a scuola, fuggi fuggi per sbarazzarsi della droga

Due istituti superiori in zona campus sono stati perquisiti dai carabinieri della Compagnia di Senigallia con l'aiuto del nucleo cinofili di Pesaro. Artur e Anita, cani dal grande fiuto in questi casi, sono stati fondamentali per setacciare aule e zaini all'interno delle classi, nei corridoi, nelle palestre, negli spogliatoi e nei bagni. Durante i controlli sono stati recuperati, nascosti nei servizi igienici, 6 piccoli involucri

di cellophane o carta stagnola contenente sostanza stupefacente.

Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro 10 grammi hashish, 21 grammi di marijuana nonché 2 spinelli già confezionati e pronti per essere fumati. Uno studente di 18 anni è stato visto correre in giardino e sbarazzarsi di un piccolo involucro, subito recuperato da un militare: dentro c'erano 5 grammi di marijuana. I controlli si sono estesi anche all'abitazione del giovane, che vie con i suoi a Trecastelli, dove non sono stati trovati altri quantitativi. Il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura di Ancona per uso personale.