Cani chiusi in auto con quasi 40 gradi, denunciati due turisti anconetani

TORINO - Due cani di media taglia sono stati soccorsi dagli agenti della polizia locale nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 27 luglio 2018, in via San Massimo. L'ARTICOLO DI TORINOTODAY

Si trovavano chiusi all'interno di un Land Rover Freelander e stavano patendo il caldo visti i 35 gradi che si sono registrati in città. I vigili del comando I Circoscrizione Centro sono intervenuti infrangendo un cristallo e liberando le povere bestiole, dissetandole e bagnandole un po', vista la loro alta temperatura corporea. I proprietari, una coppia di turisti di Jesi in visita nella nostra città, sono stati rintracciati dopo un paio d'ore e sono stati denunciati per malgoverno di animali. I due cani sono stati trasportati al canile municipale dove li ha visitati un veterinario. In tarda serata sono stati riconsegnati ai loro proprietari.