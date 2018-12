Cani addestrati per assistere i disabili, nessun costo per la loro famiglia

Un cane da addestrare per assistere i disabili senza costi per i diretti interessati. È l’obiettivo dell’associazione Il mio labrador, che ha sede in provincia di Macerata e si occupa dal 2014 di fornire cani da assistenza altamente addestrati per l’aiuto ai disabili motori, per il supporto allo spettro autistico e per l’allerta per il diabete.

La sfida è quella di riuscire a non chiedere alla famiglia del disabile, di sostenere un costo per l’acquisto e l’addestramento del cane. È on line da lunedì 26 novembre il progetto Fidiamoci di Fido – Infermiere a 4 zampe, selezionato per il crowdfunding sulla piattaforma Eppela e presente nella nuova area Pet Friends.

Il desiderio è anche quello di formare una rete sociale di aziende e privati che, con un minimo contributo annuale partecipino alla formazione del cane dal primo giorno di addestramento fino alla sua consegna.

Adottando un cane da assistenza, ognuno dei contribuenti renderà più concreto il sogno delle famiglie con disabilità. Nello specifico grazie a questa campagna di crowdfunding, se si raggiungerà la soglia di 2mila euro sarà acquistato e mantenuto un nuovo cane che sarà addestrato per poi essere donato a una persona che ne ha bisogno.

In caso di raggiungimento dell’obiettivo prefissato dai singoli progetti, che sono supportati da un kit dedicato e dalla consulenza degli advisor, Eppela mette a disposizione un buono spendibile in un una nota catena di pet store pari al 10 per cento del totale raccolto.

Come di consueto per le piattaforme reward-based, ciascun donatore riceverà in cambio una ‘ricompensa’ per la sua partecipazione al successo del progetto

Per saperne di più https://www.eppela.com/it/projects/20825-fidiamoci-di-fido-infermieri-a-4-zampe