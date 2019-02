Billy, per anni segretato al buio tra sporcizia e feci

Era segretato in un casolare abbandonato, pericolante, al buio e in compagnia delle proprie feci oltre che di una quantità indescrivibile di mobili e materiale accatastato. Così è stato trovato Billy, un breton di 11 anni, di proprietà di un uomo di Agugliano, ora denunciato per maltrattamento di animali. A fare l'incredibile scoperta sono state le guardie zoofile dell’Oipa di Ancona insieme alla polizia locale di Agugliano. Il cane non aveva la minima possibilità di uscire. Era costretto a vivere al buio in una cuccia di fortuna. L'ambiente era in condizioni igieniche spaventose. I rifiuti e le feci emanavano un'aria irrespirabile.

«Giunti sul posto abbiamo notato che il rischio di crollo costituiva un pericolo per la vita del cane, privato di ogni possibilità di fuga, e per questo abbiamo contattato il proprietario, che però si è totalmente disinteressato del caso. Solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine siamo riusciti a liberare l’animale– dichiara Rocco Coretti, coordinatore delle guardie zoofile – Ancora oggi, purtroppo, c’è chi considera gli animali come semplici oggetti di cui si possa disporre a proprio piacimento, senza conseguenze: per questo motivo casi come questo devono portare a forme di giustizia e punizione dei responsabili». Il cane è stato sequestrato e si trova ora al sicuro al canile di competenza, dove sarà accudito e curato, mentre l'Oipa si attiverà affinchè venga affidato a un nuovo custode.