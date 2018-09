Il cane esce dal cancello e morde una 13enne: proprietaria denunciata

Stava passeggiando in strada quando si è trovata di fronte un grosso cane che l'ha morsa al polpaccio. Tanta paura per una 13enne di Cupramontana che è dovuta ricorrere poi alle cure dei medici dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi per ferite lievi giudicate guaribili in 5 giorni. Sicuramente il cane, un molosso, non voleva fare del male.

Lo spavento è stato comunque tanto e ha indotto i genitori della minorenne a rivolgersi ai carabinieri. Secondo le indagini degli uomini dell'Arma il cane avrebbe approfittato del cancello lasciato aperto dalla padrona per uscire indisturbato in strada. La donna, una 39enne del posto, è stata denunciata per lesioni colpose e per omesso controllo.