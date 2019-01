Scavalca la recinzione del terrazzo e resta ferito, paura per un cane

Questa mattina, alle ore 11.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bocconi di Ancona, per soccorrere un cane meticcio in difficoltà. Un cane di nome “Jonni” tentando di scavalcare una recinzione di un terrazzo posto al terzo piano, si era infatti ferito ad una zampa rimanendo bloccato nel cornicione. I vigili del fuoco utilizzando l’autoscala, hanno raggiunto l’animale, per poi recuperarlo e affidarlo alla proprietaria per far curare la zampa leggermente ferita. Una storia fortunatamente a lieto fine.