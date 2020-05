Campo estivo per il mini volley agli impianti del Cus Ancona a Posatora

ANCONA - Qualcosa era trapelato nei giorni scorsi ma ora è ufficiale: il Cus Ancona riprenderà l’attività sportiva proprio con il mini volley. Un passo importante atteso da diverse persone bambini compresi ma a spiegare l’intero progetto Michele Pelosi responsabile dell’area tecnica proprio del mini volley: «Si tratta di un campo che verrà organizzato negli impianti sportivi di Posatora dal 15 giugno al 17 luglio con le famiglie che potranno iscrivere i propri figli per una o più settimane. La diffusione del Covid 19 ha lasciato il segno per questo motivo abbiamo cercato di applicare delle tariffe a prezzi scontati proprio per andare incontro alle famiglie. Il campo è aperto a tutti i bambini in età compresa tra i 5 e i 13 anni si giocherà a pallavolo e non solo. Una settimana merenda compresa avrà un costo di 60 euro per chi invece prenoterà l’intero pacchetto è previsto uno sconto complessivo di 50 euro sull’intera quota. I bambini potranno entrare nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 9 della mattina mentre l’uscita tra le 12,15 e le 13,15. In caso di più bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare sono previsti ulteriori sconti».

Campo estivo quello del Cus Ancona che darà modo ai bambini di avvicinarsi al mini volley anche se sono previste altre attività ma sopratutto occorre tenere in considerazione che questo campo estivo sarà a numero chiuso come puntualizza lo stesso Michele Pelosi« La priorità verrà data alle famiglie i cui bambini sono già tesserati con il settore giovanile del Cus Ancona non a caso in questi giorni abbiamo fatto un incontro per spiegare l’intero progetto ai genitori dei ragazzi. Ci hanno chiesto tante informazioni circa le misure di prevenzione prese per contrastare il diffondersi del Covid 19. Posso solo dire che andremo ad applicare alla lettera il protocollo varato dalla federazione. Organizzare questo campo estivo non è stato semplice ma alla fine ci siamo riusciti. I bambini verranno divisi per gruppi da 7 in base all’età e ogni gruppo avrà un proprio istruttore federale. I posti liberi ci sono ma occorre prenotare». Campo estivo che come detto si terrà negli impianti di Posatora ma le sorprese non finiscono qui per il semplice fatto che nella famiglia del Cus Ancona sezione volley sono arrivati due nuovi tecnici: Marco Soffici un passato a Castelbellino e Offagna e Valentina Paoltroni. Per ulteriori informazioni circa i campi estivi 340/2712987 340/6122714