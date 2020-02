Incidente a Campiglio, arriva la tragica notizia: Cristina non ce l'ha fatta

CAMPIGLIO - E' stata dichiarata la morte cerebrale per Cristina Cesari, la 25enne di Civitanova Marche, rimasta gravemente ferita mercoledì mattina mentre sciava sulle piste di Madonna di Campiglio. La ragazza, che viveva e lavorava a Civitanova, si trovava in vacanza con alcuni amici quando improvvisamente è precipitata per 10 metri mentre sciava sulla pista nera "Nube d'oro", nel comprensorio dello Spinale.

I soccorritori erano riusciti a farle riprendere conoscenza e l'avevano portata in ospedale in condizioni gravissime. Dopo due giorni però la giovane purtroppo non ce l'ha fatta.

