Tragico incidente sulle Dolomiti, la ragazza marchigiana lotta tra la vita e la morte

E' ancora ricoverata in condizioni gravissime la ragazza marchigiana di 25 anni che nel pomeriggio di giovedì 13 febbraio ha avuto un incidente sugli sci a Madonna di Campiglio. La giovane si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Chiara di Trento e lotta tra la vita e la morte. A dare la notizia è TrentoToday.

L'incidente

La ragazza, di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, stava sciando sulla pista nera Nube d'oro, nel comprensorio dello Spinale, quando ha perso il controllo degli sci prendendo sempre più velocità e uscendo di pista. Dopo un volo di circa dieci metri è atterrata sulla neve con un violentissimo impatto. Quando i soccorritori sono arrivati era incosciente e in arresto cardiaco e le sono subito state praticate le manovre di rianimazione. Queste, ripetute anche dall'équipe medica arrivata in elicottero, le hanno permesso di riprendere a respirare. La 25enne, che si trovava in vacanza in Trentino insieme ad alcuni amici, è stata poi trasportata in eliambulanza all'ospedale Santa Chiara. Le sue condizioni dopo il ricovero sono ancora disperate.

