Drammatico incidente sulle Dolomiti, va fuori pista e vola per 10 metri: è gravissima

CAMPIGLIO - Ha perso il controllo degli sci prendendo sempre più velocità, finchè è uscita di pista. Oltre il bordo un volo di quasi dieci metri, per poi atterrare su una pista sottostante, dove l'impatto con la neve compatta le ha fatto perdere i sensi. La ragazza, 25 anni di Civitanova Marche, è ora ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale S. Chiara di Trento. A dare la notizia è TrentoToday.

La giovane si trovava in Trentino con amici, per passare un periodo di vacanza. Immediato l'intervento della squadra di Soccorso Alpino dei Carabinieri di Madonna di Campiglio, dotati di defibrillatore. E' stato subito chiamato l'elisoccorso che, levatosi in volo da Trento, in pochi minuti ha raggiunto il luogo dell'incidente: la pista Nube d'oro nel comprensorio dello Spinale, una pista nera.

CONTINUA A LEGGERE SU TRENTOTODAY