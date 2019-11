Ingressi contromano e ingorghi, i camper indisciplinati paralizzano il parcheggio

Il parcheggio per le automobili preso d’assalto dai camper. Sono tante le segnalazioni di disagio giunte da chi usa abitualmente l’area di sosta di Vallemiano e riportate in consiglio comunale dal consigliere Chiara Censi del Pd (foto in basso).

A far infuriare gli automobilisti è la nutrita presenza di camper che sono soliti uscire ed entrare dallo stesso varco dopo aver attraversato l’intera area creando ingorghi. I camper infatti non riescono a entrare nel park tramite l’ingresso ordinario dopo l’installazione, da parte del Comune, di una sagoma che impedisce l’entrata a mezzi che superano una certa altezza (più volte danneggiata e ripristinata). L’area è particolarmente frequentata da automobilisti vista la presenza degli impianti sportivi e l’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi promette un aumento dei controlli da parte della polizia municipale: «Quello è un parcheggio scambiatore importante, l’entrata e l’uscita dallo stesso varco è consentita solo ai mezzi di Anconambiente in particolari orari. Per i camper c’è appositamente il parcheggio di Posatora, intensificheremo i controlli della polizia municipale».



