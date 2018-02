Campagna Amica Coldiretti, maschere e dolci di carnevale: ecco le iniziative

Gli agricoltori festeggiano il Carnevale a modo loro con maschere e dolci nei mercati di Campagna Amica Coldiretti. Tante le iniziative in regione. Ad Ancona, domenica 11 dalle 9 alle 19 in piazza Roma, I produttori del mercato accoglieranno in maschera i cittadini offrendo i dolci tipici di carnevale, illustrandone la ricetta e gli ingredienti (molti dei quali reperibili all'interno del mercato stesso).

Sabato 10 previste iniziative a Macerata (Mercato di via Gorgonero dalle 9 alle 12) e Fermo(Mercato Coperto di piazza Dante, dalle 9 alle 12) dove i visitatori si vedranno offrire la colazione di Carnevale. Sabato di festeggiamenti anche ad Ascoli. Al Mercato Coperto di via Mamiani, dalle 10 alle 12, produttori in maschera, colazione offerta e filastrocche e canti grazie ai ai bambini della scuola di infanzia Don Giussani di Poggio di Bretta. Chiude il calendario Sant’Elpidio a Mare con i produttori e la loro vendita a chilometro zero che saranno in piazza Gramsci dalle 9 alle 12 preparando in diretta le frittelle di carnevale da offrire ai cittadini.