Maschere e dolci di Carnevale ai banchi di Campagna Amica Coldiretti

La cicerchiata e gli arancini, gli scroccafusi e le castagnole. Arriva il Carnevale e con esso la tradizione marchigiana per i dolcetti tipici del periodo. Gli agricoltori festeggiano con iniziative e degustazioni dai mercati di Campagna Amica. Ad Ascoli Piceno, sabato 22 febbraio, festa dalle 10 al mercato coperto di via Tranquilli dove tra maschere, dolci tipici e tanta allegria si potranno riscoprire i gusti della tradizione. Ancona festeggia il giorno dopo, domenica 23, nel corso dell’appuntamento di via Castelfidardo. Dalle 9 alle 19 i produttori del mercato accoglieranno in maschera i cittadini offrendo i dolci tipici di carnevale, illustrandone la ricetta e gli ingredienti (molti dei quali reperibili all'interno del mercato stesso).