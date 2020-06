Guida un camion con la patente scaduta, ora rischia la revoca: mezzo sequestrato

FALCONARA - Agli agenti della polizia locale aveva raccontato di aver dimenticato la patente a casa, in realtà gli era stata sospesa per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nei guai un 33enne di Montemarciano, sorpreso nei giorni scorsi da una pattuglia mentre si trovava al volante di un camion Renault appartenente a un’altra persona. I poliziotti hanno voluto verificare la giustificazione fornita dal giovane e, dagli accertamenti, è subito emerso che la patente era stata sospesa per sei mesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il nuovo rilascio, inoltre, era subordinato all’esito favorevole delle visite mediche previste per chi fa uso di stupefacenti. Le carte sono state inviate alla Prefettura, che dovrà stabilire la sanzione pecuniaria ed eventualmente decidere anche la revoca della patente. La bravata è costata cara anche al proprietario del camion, anche lui residente a Montemarciano: per il mezzo è scattato il fermo amministrativo di tre mesi, cui si aggiunge un altro mese come sanzione per incauto affidamento.