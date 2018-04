Inseguimento da Hollywood in autostrada, ruba un camion poi lo abbandona di traverso

La Polizia stradale di Vasto sud ha recuperato nella notte tra lunedì e martedì, dopo un rocambolesco inseguimento, un autocarro rubato a Senigallia. Il conducente del mezzo pesante, vedendosi ormai accerchiato dagli agenti, ha abbandonato il camion con rimorchio mettendolo per traverso e bloccando di fatto l'autostrada, neanche fosse in un set hollywoodiano. Un'azione che per fortuna non ha provocato incidenti. La Polizia ha provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata ed iniziato subito le ricerche dell'uomo, fuggito a piedi nei campi poco distanti.

L'ARTICOLO DI CHIETITODAY