Camion carico di gpl in bilico sulla strada, tensione per evitare il rovesciamento

Il camion finisce in bilico ed è alta tensione a Fabriano per un carico di Gpl. Per fortuna sono subito intervenuti i vigili del fuoco (GUARDA IL VIDEO) che, dopo aver bloccato il mezzo pesante con lacci ultraresistenti, hanno evitato il peggio. E' quanto accaduto questa mattina alle ore 11 circa in località Rocchetta Bassa per il mezzo pesante, rimasto impantanato in una strada sterrata. Infatti le ruote di destra si sono infossate, uscendo dall'asse stradale e lasciando il camion inclinato su un fianco. Sono stati di tensione i primi minuti d'intervento dei pompieri che, per prima cosa, hanno bloccato l’autocarro per evitare il rovesciamento. Poi si è reso necessario l''intervento di una ditta privata per travasare il gas in un altro mezzo. Troppo rischioso spostare il camion con il carburante al suo interno. E così il mezzo in bilico è stato liberato del gas sotto la supervisione dei vigili del fuoco.

Una volta effettuata quest'operazione, i vigili del fuoco sono si sono dati da fare per l'ultima operazione, quella in cui il camion è stato rimesso su strada dall’autogru proveniente da Ancona.