La salita è troppo ripida, camion rimane bloccato: strada bloccata

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, intorno le 11:40 circa a Poggio San Marcello, in contrada Coste del Mulino. Poco prima infatti e per cause ancora da accertare, il traino di un autoarticolato era rimasto bloccato lungo una salita ripida di una strada secondaria. Il mezzo pesante è stato trainato dall'autogrù, proveniente dalla Sede Centrale di Ancona, fino al superamento della salita. Nessuno è rimasto ferito.