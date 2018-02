Web e social del comune, ecco i dati del 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Il lavoro continuo di informazione svolto in questi ultimi anni ha come obiettivo principale quello di rendere noto ai cittadini tutte le attività di interesse pubblico svolte dall’Amministrazione Comunale, cercando di rafforzare sempre più la trasparenza e la partecipazione. Per quanto sopra è evidente che è di primaria importanza avere dei dati di misurazione sul coinvolgimento degli stessi cittadini, al fine di capire se bisogna effettuare ulteriori azioni sui contenuti in “output”. Per il sito istituzionale www.comune.camerano.an.it, abbiamo registrato nel 2017 la pubblicazione di 234 post informativi, 183 delibere di Giunta, 92 delibere di Consiglio, 826 determine, 133 ordinanze e un gran numero di documenti e contenuti aggiornati in tutte le sezioni del sito. Le visualizzazioni delle pagine del sito sono state 513.429 (+3.6% rispetto al 2016) da parte di 33.908 utenti (-8.6% rispetto al 2016) provenienti da 81 nazionalità (Italia 95,4%, Stati Uniti 1%, Russia 0,6%, Germania 0,4%, Francia 0,2% Argentina 0,2%, altre nazioni 2,2%). Il sistema operativo più utilizzato per le visualizzazione è Windows 57,5%, seguito da Android 26,9%, iOS 11,4% per lo più con browser Chrome 50,1%, Internet Explorer 13,1%, Firefox 11,3% e Safari 11,2%. Il dispositivo più utilizzato è stato quello desktop 60% (2016 61.5%, 2015 73.3%), rispetto a quelli mobili 35,5% (2016 32.4%, 2015 20%) e tablet 4,6% (2016 6.1%, 2015 6,6%). La maggior parte degli internauti raggiungono il sito del Comune tramite l’utilizzo del motore di ricerca Google 59%, a seguire l’inserimento diretto del link 21%, Facebook 8%, altri siti 12%. Il social network Facebook ha registrato l’iscrizione a fine Dicembre 2017 di 1788 profili di 18 nazionalità diverse. Il numero di persone che hanno interagito con la tua Pagina sono state oltre 35.000, per una copertura totale che nel 2017 è stata di oltre 377.000 visualizzazioni. Il numero di "impression" dei contenuti associati alla Pagina sono stati quasi 938.000, mentre la copertura dei post ha raggiunto quota 308.000. Interessante constatare che la maggior parte degli utenti che visita la pagina è composta dal 68% da persone di sesso femminile e che la fascia di età più attiva sul Social è per il 29% quella compresa tra 35-44 anni (tra 13-17 1% 18-24 5%, 25-34 13%, 35-44 29%, 45-54 28%, 55-64 15%, più di 65 anni 10%). A quanto sopra non è di facile misurazione il “tam tam” derivante dalla pubblicazione di comunicati informativi su altri canali web e cartacei. L’analisi di questi dati e di altri indicatori, oltre allo screening in base alle norme in materia di pubblicità, trasparenza, diffusione e informazione, serviranno ad impostare il layout per il riordino di alcuni contenuti del sito istituzionale, al fine di renderlo maggiormente fruibile e navigabile da parte degli internauti che accedono ai canali informativi del Comune.

Assessore Urp/Informatica Costantino Renato