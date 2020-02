Camerano: verifica sottopasso in via della Stazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Dal 25 al 28 Febbraio saranno effettuati dei controlli da parte di RFI Rete Ferroviaria Italiana al sottopasso ferroviario presente all'incrocio tra Via Farfisa e Via della Stazione (nei pressi dell'Ikea). Le indagini prevedono dei rilievi finalizzati all’individuazione dei parametri del sottosuolo e l’esecuzione di prove strutturali e verifiche delle caratteristiche meccaniche di vulnerabilità sismica del ponte ferroviario. Per quanto sopra è prevista la chiusura completa al transito veicolare del sottopasso e un restringimento della carreggiata su via Farfisa con l’istituzione del senso unico alternato di marcia.