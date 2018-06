Più personale e accesso facilitato, nuova postazione per l'ufficio Protocollo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Da alcuni giorni l’Ufficio Protocollo si è spostato all’interno dell’Ufficio Urp del Comune di Camerano. Tale spostamento è nato dall’esigenza di facilitare cittadini e operatori vari nella consegna di documenti e istanze varie, oltre al fatto che viene garantita una maggiore presenza di personale in caso di assenza temporanea dell’addetto o per particolari necessità e urgenze. Operativamente le funzioni di Urp e Protocollo saranno svolte da personale che già da anni svolge in modo eccellente il lavoro di front-office, garantendo una sempre e costante attività di supporto a tutti quei cittadini che si presentano in Comune.

La nuova posizione dell’Ufficio Protocollo viene inoltre incontro a tutte quelle persone con limitata capacità motoria, in quanto è presente un apposito servoscala con pedana che facilita l’accesso dall’ingresso di Piazza Matteucci. Il protocollo nei prossimi anni dovrà portare avanti una linea operativa che faciliti il reperimento delle informazioni e dei file, favorendo una efficiente organizzazione e indicizzazione dei documenti, al fine di velocizzare i procedimenti e la comunicazione tra uffici. Il tutto ovviamente dovrà progredire in parallelo alle norme sulla sicurezza informatica, trasparenza, conservazione e privacy.

Assessore Urp e Personale Costantino Renato