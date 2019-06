Camerano: taglio erba aree pubbliche

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Partiti gli interventi di taglio dell’erba in alcune aree a verde pubblico del territorio Comunale. L'erba come ogni Primavera, sta crescendo rigogliosa e con molta probabilità anche intervenendo in tempi brevi, bisognerà poi procedere nuovamente al taglio nelle prossime settimane. Inoltre a causa delle continue piogge, ci sono stati diversi cambi di programmazione negli interventi, che hanno portato a degli oggettivi ritardi operativi. Le manutenzioni saranno effettuate in tempi brevissimi presso le scuole, gli asili e le aree verdi attrezzate, si procederà poi sugli spartitraffico, gli incroci, le scarpate e le banchine stradali. Anche se con qualche giorno di ritardo, tutte le aree saranno raggiunte, considerato che, come per gli anni passati, c'è una pianificazione sequenziale sulle attività di manutenzione del verde pubblico. Se ci fosse bisogno segnalare situazioni particolarmente critiche, è possibile contattare l’Ufficio Ambiente o effettuare la segnalazione tramite l’apposito servizio on-line di “Segnalazione Guasti” sul sito del Comune.