Esce per spacciare, alla faccia dell'emergenza Covid: in tasca hashish e 1000 euro

Il rischio del contagio? Evidentemente non era un problema per il giovane pusher sorpreso dai carabinieri a girare con la droga in tasca e un bel malloppo.

A finire nei guai, un 21enne di Camerano che sabato pomeriggio, durante un’attività di controllo del territorio, è stato fermato alla guida della sua auto dai militari. Sottoposto ad una perquisizione, è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish, un bilancino di precisione e ben 1000 euro in contanti.

Stupefacente e soldi gli sono stati sequestrati, mentre il 21enne è stato denunciato sia per la detenzione della droga, sia per il mancato rispetto dell’obbligo di restare in casa, come previsto dal decreto ministeriale per l’emergenza Coronavirus.

