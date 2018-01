Camerano: servizio di allerta e informazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Al fine di raggiungere il più ampio numero di cittadini in caso di comunicazioni urgenti, è attivo da tempo il servizio telefonico “Alert System” con il quale si intende informare la popolazione su notizie riguardanti eventuali rischi di allerta meteo, sospensione di servizi, interruzioni strade, chiusure scuole e notizie utili di interesse generale. Tramite tale sistema, una voce pre-registrata comunica il messaggio direttamente al numero telefonico indicato. Esiste già una banca dati telefonica con i numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici, ma affinché il servizio sia più efficace può essere molto utile ampliare i recapiti a disposizione del Comune inserendo il proprio numero di cellulare o d’ufficio, per essere raggiungibili anche se non si è presenti nella propria abitazione. Invitiamo quindi tutti i cittadini ad iscriversi ai servizi indicati utilizzando gli appositi moduli online (collegarsi al sito www.comune.camerano.an.it fare click sul banner “Urp on line” e successivamente sul banner “Servizi di allerta”) o compilando direttamente la richiesta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune. Assessore sistemi informativi Costantino Renato