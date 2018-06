Presentato il progetto di videosorveglianza urbana integrata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Presentato alla Prefettura un progetto di ampliamento dell’attuale sistema di videosorveglianza con l’ausilio di nuovi dispositivi tecnologici, in linea con quanto concordato con il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” che prevede strategie congiunte volte a migliorare la sicurezza generale dei cittadini. Il progetto di ampliamento prevede il controllo dei flussi in entrata e uscita dal territorio Comunale, con l’installazione di spycam in alcuni punti che risultano essere molto trafficati. Le videocamere di nuova generazione, ad alta definizione, saranno in grado di leggere la targa delle vetture avvisando gli agenti su eventuali irregolarità, oltre ad essere impiegati, in caso di necessità, per indagini o per statistiche. Tali congegni permetteranno l’integrazione dei flussi video e dati con i soggetti territoriali preposti alla sicurezza, permettendo l’apertura di sistemi legati a politiche generali di sicurezza pubblica e va nella direzione già discussa in più occasioni di collaborazione con i Comuni limitrofi di Castelfidardo, Osimo e Loreto per rendere il più possibile fruibile e organica un’eventuale infrastruttura condivisa. Quanto sopra è finalizzato a rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità, in particolare per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria, e mira ad un quadro di collaborazione e scambio informativo tra le Forze di Polizia e la Polizia locale. Se il progetto verrà finanziato dal Ministero, l’acquisto delle telecamere non graverà sulle tasche dei cittadini di Camerano, in quanto le quote di compartecipazione a carico del Comune saranno coperte dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Assessore Polizia Locale Costantino Renato