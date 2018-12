Premio “comuni ricicloni per la regione marche - edizione 2018”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Ennesimo riconoscimento per il Comune di Camerano nell’ambito della manifestazione “Comuni Ricicloni per la Regione Marche” promossa da Legambiente e dalla Regione Marche. La premiazione, che prevede l’aggiudicazione di un riconoscimento a tutti quei Comuni che hanno raggiunto considerevoli percentuali di raccolta differenziata, ha visto Camerano posizionarsi tra i primi tre Comuni della Provincia di Ancona, confermando e migliorando i risultati avuti negli anni passati. Questo premio conferma l’impegno e il senso civico di gran parte dei Cameranesi ma bisogna anche rendere merito al lavoro svolto in rete tra l’Amministrazione Comunale, l’Ata Rifiuti, la ditta Rieco esecutrice del servizio e a tutti gli operatori incaricati a svolgere le attività di verifica, sensibilizzazione, informazione e formazione che danno ogni giorno un supporto notevole e un impegno costante e responsabile per porre le basi sulle prossime sfide che si si baseranno sui principi dell’economia circolare e della prevenzione.