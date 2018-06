Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Siglato in Prefettura il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” che prevede, nel rispetto delle reciproche competenze, strategie congiunte volte a migliorare la sicurezza urbana e a contrastare ogni forma di illegalità, favorendo l’impiego delle Forze di Polizia attraverso azioni volte alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, e alla promozione del rispetto del decoro urbano. Le Parti si impegnano a coordinarsi con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, su particolari iniziative in materia di politiche di sicurezza urbana. Obiettivo prioritario sarà quello di poter ampliare il controllo del territorio con l’ausilio di nuovi dispositivi tecnologici di videosorveglianza, permettendo l’apertura di sistemi integrati per rendere il più possibile fruibile e organica un’eventuale infrastruttura condivisa, per lo scambio informativo tra le Forze di Polizia e la Polizia locale.

Assessore Polizia Locale Costantino Renato