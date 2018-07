Operaio vola dal tetto e rovina sul pavimento, sul posto l'eliambulanza: è grave

Stava lavorando sul tetto di un appartamento quando per cause ancora da chiarire è rovinato al suolo dopo un volo di alcuni metri. Sono stati attimi di tensione quelli vissuti questa mattina a Camerano in via Lauro, dove un operaio è caduto da alcuni metri mentre lavorava in un appartamento in ristrutturazione. Sul posto i vigili del fuoco lo hanno riportato al pianoterra e con l'ausilio del personal del 118 lo hanno caricato in eliambulanza. Il ferito è stato poi trasportato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette.