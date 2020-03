Camerano, nuovo automezzo per il Gruppo Comunale di Protezione Civile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

ll Gruppo Comunale di Protezione Civile si è dotato di un nuovo automezzo per le emergenze. Il veicolo servirà a trasportare le attrezzature di base in caso di calamità. Il modello è 4x4, quindi dovrebbe garantire una trazione maggiore nelle situazioni di guida più difficili o più in generale quando le condizioni di aderenza non sono ottimali. L’autocarro è inoltre dotato di portascale professionale, scaffalatura interna per il posizionamento degli attrezzi, carrello, impianto sonoro luminoso composto da quattro lampeggianti a led di colore blu e faretti direzionali. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Camerano è operativo dal 2000 e si attiva in caso di micro/macro-calamità naturali (terremoti, incendi, inondazioni etc.) che possono verificarsi sul territorio locale, nazionale ed internazionale. Per operare c’è necessità di essere abilitati tramite esercitazioni e corsi specifici che normalmente sono organizzati dal Dipartimento Regionale ma possono essere effettuati anche internamente al Gruppo. In caso di calamità la legge assicura alcuni benefici ai volontari appartenenti alle organizzazioni “riconosciute”, quali il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, la copertura assicurativa e il rimborso delle spese sostenute nelle attività di soccorso. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a prot.civ.camerano@gmail.com .