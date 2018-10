Camerano, manutenzioni al cimitero

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Nei prossimi giorni si eseguiranno alcuni piccoli interventi all’interno del Cimitero Comunale finalizzati alla sistemazione e alla migliore fruibilità di tutta l’area. In particolare verranno eseguite le tinteggiature delle ringhiere e dei corrimano laddove sia necessario, il controllo e l’eventuale sostituzione di alcuni rubinetti gocciolanti, la sistemazione del verde con il taglio dell’erba e piante in generale, nelle aree di inumazione e nelle vie di passaggio e accesso. Verrà inoltre controllato il sistema di videosorveglianza, le mappe tattili, e il totem informativo per rintracciare i defunti in quanto risulta manomesso. A fine Novembre saranno effettuate ulteriori manutenzioni riguardanti l’impermeabilizzazione del lotto XII e sarà valutata l’eventuale messa a dimora di ulteriori piante. Nel rispetto dei luoghi invitiamo tutti i visitatori a non lasciare rifiuti per terra (carte, buste, piante, contenitori di plastica, sigarette etc…) e a non portarli da casa, considerato che sono stati ravvisati alcuni conferimenti nei bidoncini non inerenti il cimitero. Si chiede inoltre di chiudere bene i rubinetti delle fontanine per evitare gocciolamenti e inutili perdite d’acqua. Se ci fosse la necessità di segnalare richieste di intervento è possibile contattare gli uffici Comunali o effettuare la segnalazione tramite l’apposito servizio on-line di “Segnalazione Guasti” sul sito del Comune. I lavori, per tempi limitati, potrebbero prevedere l’interdizione al passaggio di alcune aree cimiteriali con l’apposizione di transenne o nastri nei punti in cui viene eseguito l’intervento.

Assessore Cimitero Costantino Renato