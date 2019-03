Camerano: lavori di impermeabilizzazione del cimitero

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Terminata la manutenzione all’interno del lotto XII del Cimitero Comunale finalizzata a risolvere alcuni piccoli problemi di infiltrazione dell’acqua piovana. L’intervento si è reso necessario in quanto durante le piogge, parte dell’acqua defluiva nel piano sottostante, creando sgocciolamento sulle parti murarie e problemi alla pavimentazione che rimaneva bagnata anche per diversi giorni creando limitazioni alla fruizione dell’area. Il lavoro nei fatti ha riguardato l’impermeabilizzazione della pavimentazione del piano superiore del colombario con apposita guaina liquida e la copertura del punto luce centrale. Oltre a quanto detto, è stata eseguita la tinteggiatura di alcuni corrimano, il controllo di alcuni rubinetti gocciolanti, la sistemazione del verde con il taglio dell’erba e piante in generale, nelle aree di inumazione e nelle vie di passaggio e accesso. Nel rispetto dei luoghi invitiamo tutti i visitatori a non lasciare i rifiuti di casa nei bidoni presenti all’interno del cimitero e soprattutto a non effettuare abbandoni nell’area parcheggio. Considerato che non c’è più giustificazione al danno causato da queste azioni sono in corso indagini e verifiche “a tappeto” per individuare i responsabili.

Assessore Cimitero Costantino Renato