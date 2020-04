Camerano: la situazione sulla manutenzione di alcuni canali presenti sul territorio comunale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Nei mesi scorsi, il Consorzio di Bonifica ha eseguito le manutenzioni dei fossi presenti in Via Bagacciano, Via Inferno, Via Direttissima del Conero, Via Sbrozzola e Via Farfisa. L’intervento più importante è ancora in corso sul fiume Aspio, nel tratto tra l’Ikea, il cantiere dell’Inrca e le Terme (nei pressi dell’uscita A14), e riguarda lo sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva, il taglio selettivo e la rimozione della vegetazione arborea caduta o che rappresenta un pericolo di ostruzione, il ripristino della sezione idraulica e lo spostamento del materiale sub-alluvionale presente in alveo nei punti ove persiste un deposito e/o occlusione al deflusso. Interventi minori sono stati effettuati nei pressi del ponte in via Sbrozzola, nel fossetto Boranico in Via Direttissima del Conero (nei pressi dei magazzini Coal), nel tratto a valle del fosso Bagacciano nella zona di attraversamento con Via Trionfo e in Via Inferno. Entro l’anno il Consorzio di Bonifica dovrebbe intervenire anche nel tratto del fosso Betelico nella zona di Via Massignano, per facilitare il deflusso delle acque a monte ed evitare l’occlusione nell’attraversamento presente al confine tra Ancona e Camerano.

Assessore Ambiente Costantino Renato