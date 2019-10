Camerano: interventi di manutenzione al cimitero comunale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

In questi giorni si stanno eseguendo alcuni piccoli interventi all’interno del Cimitero Comunale, finalizzati alla sistemazione e alla migliore fruibilità di tutta l’area. Sono state già effettuate le tinteggiature di alcuni corrimano, controllati i rubinetti gocciolanti e, da tempo, è stata fatta la disinfestazione. Sono in fase di ultimazione la posa in opera di nuova ghiaia e la sistemazione del verde, nelle vie di passaggio e nelle aree di inumazione. Nelle settimane scorse sono state installate due nuove porte in alluminio, con ante a battente, per limitare l’ingresso di acqua piovana all’interno del lotto XII. Sono in attesa gli interventi di impermeabilizzazione della pavimentazione del lotto I/III e la sostituzione delle porte dei bagni. Inoltre, nei prossimi mesi, è prevista la sostituzione della rete perimetrale nei pressi dell’entrata carrabile e la piantumazione di circa 80 piante di Lauro Nobilis al fine di creare una siepe che andrà a contornare una nuova area di inumazione. Considerato il maggior afflusso di persone che ci sarà nei prossimi giorni, invitiamo tutti i visitatori ad avere il massimo rispetto dei luoghi evitando di lasciare rifiuti per terra, sia dentro che fuori il cimitero. E’ inoltre importante chiudere bene i rubinetti delle fontanine e parcheggiare le proprie auto in modo adeguato, per non creare problemi di viabilità e di accesso all’area cimiteriale.