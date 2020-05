Camerano, mascherine e guanti monouso gettati per terra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Mascherine e guanti monouso NON VANNO GETTATI A TERRA, in quanto oltre a non essere biodegradabili e quindi dannosi per l’ambiente, potrebbero creare pericoli per la salute. Per mantenere una buona igiene e decoro delle aree esterne, è più che mai indispensabile che non abbandoniate i rifiuti di casa nei bidoncini pubblici (buste con umido, indifferenzato etc...), sui marciapiedi, per strada (cicche di sigarette, bottigliette, lattine, cartacce etc..) o davanti al Centro Ambiente (televisori, mobili etc…). In questo periodo di emergenza per tutti, cerchiamo di avere un comportamento maturo e di adottare tutte quelle azioni per non peggiorare il lavoro degli operatori che in queste settimane di “lockdown” non si sono mai fermati e stanno lavorando per garantire i servizi ordinari di spazzamento e raccolta dei rifiuti. Da parte del Comune e della Ditta ci sarà sempre l’impegno ad operare affinchè ci siano strade e marciapiedi puliti, ma ovviamente sarebbe di grande aiuto e nell'INTERESSE DI TUTTI, l’osservanza dei normali principi del senso civico e della buona educazione.