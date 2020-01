Torna la banda del buco, finestre trapanate: rubano pure un salvadanaio

La banda del buco torna a far paura a Camerano e nell’Osimano. Quattro i blitz.

A Camerano i ladri armati di trapano hanno svaligiato due abitazioni tra via Concio e via San Giovanni. E’ accaduto domenica sera, tra le 18 e le 20. I proprietari erano usciti per fare shopping e al rientro, all’ora di cena, hanno trovato i danni. In entrambi i casi i malviventi sono entrati praticando un foro sugli infissi, per poi aprire la serratura con un gancio ricurvo: una tecnica ormai consolidata. In un caso - in via San Giovanni - hanno rovistato dappertutto e messo sotto sopra una camera da letto. Alla fine sono riusciti a portar via solo un salvadanaio pieno di monetine da 5 e 10 centesimi. Non certo il colpo del secolo.

In via Concio, invece, l’arrivo di alcuni condomini del palazzo li ha costretti a scappare mentre stavano trapanando una finestra. Nessuno li ha visti. Altri due furti, sempre con la tecnica del buco sugli infissi, sono stati messi a segno sabato sera all’Aspio: visitati due appartamenti vicino al campo sportivo.