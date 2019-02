Nuovi dissuasori di sosta nel centro cittadino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Iniziati i lavori di posa dei paletti parapedonali in Piazza Roma e Via Garibaldi. I nuovi dissuasori sono realizzati con materiale che garantisce robustezza e flessibilità in caso di urto da parte dei veicoli, sono dotati di banda catarifrangente per poterli vedere anche di sera e di apposito sistema di chiusura del pozzetto di ancoraggio. In caso d’impatto il dissuasore torna alla sua forma e posizione originale con il risultato di ridurre notevolmente i costi per ricambi, controllo e manutenzione.