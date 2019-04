Camerano, tutta l’attività della polizia locale nel 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Oltre 600 sono le sanzioni del codice della strada (3 multe ogni 2 giorni) che sono state elevate nell’ultimo anno dalla Polizia Locale del Comune di Camerano. Il 40% sono dovute per l’eccesso di velocità, il 30% dai divieti di sosta. Le altre violazioni riguardano per lo più la mancanza di copertura assicurativa, revisione del veicolo, patente a punti. A quanto sopra vanno aggiunti 10 sequestri, 15 rimozioni, 1 patente sospesa e 25 interventi su incidenti a cui sono seguite 42 pratiche assicurative. L’attenzione degli Agenti della Polizia Municipale è stata rivolta anche ai seguenti controlli: in materia di commercio con circa 40 ricognizioni che hanno prodotto 5 accertamenti; all’edilizia con 5 riscontri di abusi edilizi; alle condotte in violazione di ordinanze e regolamenti comunali con particolare riferimento alla mancata custodia di animali e ad alcuni abbandoni di rifiuti, con l’emissione di 22 verbali; sommano a 100 le attività relative a notifiche di polizia giudiziaria, comunicazioni notizie di reato e verifiche per conto della Questura.

Servizi importanti di supporto sono quelli effettuati durante le manifestazioni, i pattugliamenti congiunti con il comune di Castelfidardo, il controllo della viabilità durante le partite svolte al campo sportivo e il servizio di viabilità scolastica. Particolarmente intensa è stata la funzione amministrativa riguardante per lo più procedimenti di denuncia di smarrimento di documenti (più che raddoppiati nel giro di due anni), i pareri su pubblicità, occupazione suolo pubblico, passi carrabili, il rilascio dei permessi di sosta, visti partire, determine ed ordinanze varie (oltre 500 tra attività e atti vari). Tra le pratiche svolte, va aggiunto anche il lavoro di notifica che ha riguardato 400 consegne (tra tessere elettorali e varie) e 224 accertamenti anagrafici. Purtroppo non è facile far fronte al gran numero di incombenze con 5 agenti, soprattutto perchè devono essere seguite materie e competenze spesso complesse e diverse tra di loro, ma la cosa peggiore è che gli iter burocratici che scaturiscono dai vari procedimenti occupano gran parte del dell’orario di lavoro. Il tutto si traduce nella riduzione dei pattugliamenti sul territorio e agenti costretti a fare gli impiegati dentro gli uffici.

Assessore Polizia Locale Costantino Renato