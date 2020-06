Camerano, riconfermato tra i comuni del comitato di coordinamento ata dell’ato2

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Nell'ultima assemblea territoriale d'ambito Ato2, Camerano è stato riconfermato tra i Comuni del Comitato di coordinamento provinciale. Il comitato di coordinamento è un organo consultivo in materia di rifiuti che rappresenta tutti i Comuni della provincia, istituito formalmente a marzo 2014, per coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ha mostrato la sua utilità soprattutto nella preparazione dei lavori dell'Assemblea, facilitando e rendendo maggiormente condivise le scelte politiche. Tale gruppo ristretto di lavoro era stato determinante per il confronto e l’avvio delle scelte impiantistiche, del piano d’ambito e della gestione generale dei servizi sul territorio Provinciale.

Gli altri Comuni riconfermati sono: Ancona, Corinaldo, Fabriano, Falconara Marittima, Jesi, Osimo, Senigallia, Maiolati Spontini, Serra dé Conti. I Comuni “new entry” sono invece: Arcevia, Chiaravalle, San Marcello. Per la scelta degli Enti si è tenuto conto di rappresentare sia quelli costieri che montani, rappresentanti delle valli del Musone, Misa ed Esino, garantendo nel contempo la partecipazione di Comuni “piccoli”, “medi” e “grandi”, oltre quelli che ospitano gli impianti di trattamento rifiuti. L’esperienza di Camerano potrà essere utile in tema di gestione, monitoraggio, controllo e realizzazione di un sistema tariffario “sostenibile” ed equilibrato all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale. Assessore Ambiente Costantino Renato