camerano: come risparmiare facendo bene all’ambiente

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Camerano propone un breve e divertente cartone animato dal titolo “Come risparmiare facendo bene all’ambiente” rivolta a tutti i cittadini. Scopo dell’animazione, che è possibile trovare sul sito www.comune.camerano.an.it o pagina facebook del Comune (https://www.facebook.com/cameranonews/) o su Youtube (https://youtu.be/Pzj-_mXrTcs), è quello di dare consigli e sensibilizzare ad alcune best practice già attive da tempo sul territorio. Nel video si consiglia di: differenziare bene i rifiuti e ridurre i conferimenti di rifiuto indifferenziato in quanto è possibile risparmiare anche oltre il 20% rispetto a quanto versato con la tariffa dell'anno precedente; bere l'acqua erogata dall'acquedotto, che è buona, controllate e sicura, in quanto l’uso dell'acqua del rubinetto o della fontana installata in Piazza Aldo Moro può far risparmiare fino a € 300 l'anno oltre a diminuire il conferimento di plastica. Ultimo consiglio è quello di effettuare il compostaggio domestico in quanto è possibile avere uno sconto del 30% sulla parte variabile della tariffa dei rifiuti. Assessore Ambiente/Rifiuti Costantino Renato