L'albero rischia di travolgere le auto, devono intervenire i vigili del fuoco

L'albero si era inclinato pericolosamente rischiando di colpire le auto in transito. Paura nel pomeriggio di ieri, intorno le 18, lungo via Boranico a Camerano. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire e dopo diverso tempo sono riusciti a rimuovere la pianta, che si stava rompendo dopo il maltempo che si è abbattuto nel territorio negli ultimi giorni. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto e la situazione in serata è tornata alla normalità.