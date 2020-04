Mascherine in dono alla Polizia Penitenziaria: «Nelle carceri un dramma nel dramma»

La Camera Penale di Ancona, su decisione unanime del Consiglio direttivo, ha deciso di acquistare 200 mascherine (lavabili e quindi riutilizzabili) per donarle ai due reparti della Polizia Penitenziaria di Ancona delle sedi di Montacuto e Barcaglione. La consegna delle mascherine è avvenuta sabato 4 aprile 2020.

La Camera Penale di Ancona sottolinea l’evento, spiegano il presidente avv. Fernando Piazzolla e la segretaria avv. Francesca Petruzzo, «non per l’atto in sé, quanto per focalizzare l’attenzione dei mezzi di comunicazione e della società civile rispetto a quel dramma nel dramma che si sta consumando all’interno degli istituti penitenziari. La Camera Penale di Ancona è ben consapevole del lavoro quotidiano portato avanti dalla Polizia Penitenziaria, oltre che dagli altri operati dell’amministrazione penitenziaria, poiché è a loro che è affidato in concreto il difficile compito di tradurre in pratica i precetti e i principi di carattere costituzionale elaborati in tema di esecuzione della pena, rendendo più umano e vivibile il carcere per raggiungere quell’obiettivo di rieducazione delle persone a cui la sanzione penale è finalizzata».

DUECENTO MASCHERINE ALLE CARCERI DI MONTACUTO E BARCAGLIONE

